В Сургуте мошка встречается не только у воды, но и в центре города

Этим летом жители Сургута все чаще жалуются на укусы мошек. Как оказалось, всплеск активности этих насекомых связан с погодными условиями и паводковой ситуацией. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал старший научный сотрудник СурГУ, кандидат биологических наук Николай Наконечный.

«Паводок и теплая погода, а также скорость течения водных объектов от 0,5 до 1,2 м/с создают идеальные условия для развития трех стадий мошки (яйцо, личинка, куколка) из четырех», ‒ объяснил специалист.

Также на численность повлияла мягкая зима: снежная и теплая, она позволила яйцам мошек благополучно перезимовать. В результате пик появления взрослых особей начался уже в середине июня и может продлиться до конца июля, а в отдельных случаях ‒ до августа и даже сентября.

По словам Николая Наконечного, в отличие от комаров, мошки активны в утренние и вечерние часы. Они также отличаются способом укуса: прокалывают кожу и вводят слюну, препятствующую свертыванию крови. Это вызывает выраженные аллергические реакции ‒ зуд, отечность, покраснение. Кроме того, мошки могут быть переносчиками заболеваний, в том числе филяриатозов и туляремии.

Специалист отметил, что ситуация в этом году не является аномальной: подобные циклы описаны в научной литературе. Тем не менее для жителей Сургута важно принимать меры защиты: использовать репелленты, носить закрытую одежду, избегать мест с повышенной влажностью и водоемов в часы активности насекомых.