Сургутская травмбольница предупредила родителей об опасности падения детей из окон

С начала года в Сургутскую травматологическую больницу доставили уже четверых несовершеннолетних, выпавших из окон многоэтажек. С приходом тепла такие случаи происходят чаще, а их последствия обычно бывают тяжелыми, сообщили в медучреждении.

Врачи называют такие травмы кататравмой. Это множественные повреждения, при которых у пациента могут одновременно быть переломы конечностей, позвоночника и таза, черепно-мозговые травмы, ушибы и разрывы внутренних органов.

Спасать детей в таких случаях приходится сразу нескольким специалистам: травматологам-ортопедам, нейрохирургам, анестезиологам-реаниматологам и хирургам.

Лечение после падения с высоты обычно длительное и сложное. Оно может включать многочасовые операции в несколько этапов, реанимацию и продолжительную реабилитацию. Даже при благополучном исходе семье предстоят месяцы восстановления, визиты к врачам, общение с органами опеки и полицией, а также серьезная эмоциональная нагрузка.

Медики подчеркивают, что большинство таких случаев можно предотвратить. Родителям советуют не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время, установить на окна фиксаторы или блокираторы и использовать только вертикальный режим проветривания.

Также врачи рекомендуют не ставить рядом с окнами мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Москитная сетка не защищает от падения и не выдерживает вес ребенка, даже если у нее усиленное крепление. Детям также нужно объяснять, чем опасно открытое окно.

В Сургутской травмбольнице напоминают: внимательность родителей остается главным способом защитить детей от подобных трагедий.