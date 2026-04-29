Сургутская Дума направила средства на оснащение школ и детсадов

В Сургуте состоялось 44-е заседание городской Думы, на котором депутаты рассмотрели 25 вопросов. Народные избранники обсудили и поддержали ряд значимых инициатив, включая исполнение наказов избирателей и изменения в Устав города.

Одним из ключевых решений стало утверждение восьми наказов, направленных на материально-техническое обеспечение образовательных и молодежных учреждений. Средства планируется направить на оснащение молодежно-подростковых клубов «Романтик», «Югра» и «Юный Геолог» МБУ «Вариант». Также предусмотрено приобретение пианино «Николай Рубинштейн» для детской музыкальной школы №3, пищеварочного котла для детского сада №43 «Лесная сказка» и модульных диванов для холлов в детский сад №18 «Мишутка».

Кроме того, школу №4 имени Золотухиной планируют укомплектовать туалетными кабинками, воздушной завесой, настенными и передвижными облучателями-рециркуляторами, а также питьевыми фонтанами. Для гимназии имени Салманова выделят средства на приобретение микшерного пульта.

Еще один важный вопрос − изменения в Устав города. Они будут внесены по итогам правового мониторинга для приведения документа в соответствие с федеральным законодательством. Публичные слушания по этому вопросу назначены на 1 июня в 18:00 и пройдут в зале заседаний Думы по адресу: улица Восход, 4.

Также депутаты согласовали проведение учредительной конференции граждан по созданию территориального общественного самоуправления в 39 микрорайоне. Она состоится 16 мая в 18:00 по адресу: улица Высоковольтная, 6/2 (подъезд №3).

Следующее, 45-е заседание Думы города Сургута запланировано на 28 мая.