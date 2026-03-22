С жителя Сургута взыскали более 300 тысяч рублей алиментов через уголовное дело

В Сургуте 33-летний мужчина погасил задолженность по алиментам в размере 313 тысяч рублей после того, как на него возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по ХМАО.

По решению городского суда мужчина должен был выплачивать на содержание дочери четверть всех видов дохода. Однако в течение нескольких месяцев он уклонялся от выплат.

«В рамках исполнительного производства сотрудник службы применил в отношении должника комплекс мер принудительного взыскания, в том числе вынес постановления об ограничении на выезд за пределы страны.Поскольку гражданин в течение двух и более месяцев не выплачивал алименты в полном объеме, судебный пристав-исполнитель составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Однако исполнять алиментные обязательства мужчина так и не начал», – указали в сообщении.

После этого дознаватель возбудил уголовное дело по статье о неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей. Именно эта мера оказалась эффективной – мужчина полностью погасил долг. В итоге уголовное дело было прекращено.

В целом по Югре взыскание алиментной задолженности остается одной из приоритетных задач службы судебных приставов. За два месяца 2026 года в регионе возбуждено 135 уголовных дел по фактам неуплаты алиментов.