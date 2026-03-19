Новый туристический маршрут России пройдет через Сургут

Сургут вошел в национальный туристический маршрут России. В городе туристам будут показывать комплекс геологов-первопроходцев: дом Фармана Салманова и историко-культурный центр «Старый Сургут». Помимо Сургута в программу включили Сургутский район, Ханты-Мансийск и Когалым, сообщает администрация города.

Решение принял экспертный совет при Министерстве экономического развития РФ после того, как специалисты лично проехали пятидневный маршрут по Югре.

Ожидается, что новый статус поможет развивать внутренний туризм и привлечет дополнительные инвестиции в городскую инфраструктуру. Маршрут ориентирован на семьи с детьми, студентов и туристов, которые ранее не бывали в Югре.

«Концепция маршрута предполагает позиционирование Югры не только как региона богатого нефтью и газом, но и местом формирования смыслов, демонстрации традиций, наших людей, достижений и событий. Сургут – это месторождение первопроходцев. Именно поэтому наши объекты отражают историю первооткрывателя», – рассказала начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута Екатерина Борисова.

Старт круглогодичного маршрута запланирован на конец марта. Расписание и наполнение туров будут формировать с учетом спроса со стороны путешественников.

За последний год культурно-познавательные объекты Сургута посетили около 200 тысяч человек, и этот показатель продолжает расти.