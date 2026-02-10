16+
​Часть Сургута и СНТ останется без света с 10 по 13 февраля

СГЭС предупреждает о плановых отключениях электроэнергии в Сургуте

​Часть Сургута и СНТ останется без света с 10 по 13 февраля
Фото: архив siapress.ru

С 10 по 13 февраля в Сургуте частично не будет электроэнергии в ряде садоводческих товариществ и на нескольких городских улицах. Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на электросетях, сообщили в пресс-службе СГЭС.

10-13 февраля

В рабочее время ‒ с 09:00 до 11:30 и с 13:30 до 16:00 ‒ электроэнергия будет отсутствовать на территории ПСДСК «Чернореченский» (КТПН-634, 635). Отключения затронут улицы Светлая, Виноградная, Сиреневая, Сосновая, Оранжевая и Вишневая.

11 февраля

С 09:00 до 11:30 и с 13:30 до 16:00 электроэнергию отключат на территории «СОК Прибрежный». Света не будет на улице Тампонажной.

13 февраля

С 09:00 до 12:00 отключение электроэнергии запланировано на территории «СТ Полимер» (КТПН-641), на линиях 2, 3 и 4.

В этот же день, 13 февраля, в рабочее время с 09:00 до 16:00 (в общей сложности до трех часов) электроэнергия будет временно отсутствовать на нескольких улицах города. В список вошли улицы Таежная, Парковая, Учебная, Юности, Дорожная, Сибирская, Саймовская, Комсомольская и Кедровая.

Энергетики приносят извинения за временные неудобства. Все работы направлены на повышение надежности электроснабжения населения.

Уточнить информацию можно по телефонам: +7 (3462) 55-01-66 (добавочный 2) и 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).


Сегодня в 15:42, просмотров: 242, комментариев: 0
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg
