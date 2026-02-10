Итоги развития малого и среднего бизнеса в Сургуте в 2025 году: число предпринимателей выросло до 21 тысячи

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Сургуте по итогам 2025 года выросло на 2% и превысило 21 тысячу. Занятость в МСП увеличилась на 12,5% — до 107,5 тыс. человек, а оборот субъектов вырос на 10%, сообщили в администрации города.

Как уточнили в мэрии, поддержка предпринимателей в Сургуте ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте». В 2025 году общий объем поддержки бизнеса оценили примерно в 2 млрд рублей.

Из городского бюджета предпринимателям предоставили более 600 млн рублей субсидий в сферах образования, культуры, спорта и городского хозяйства, а также 430 млн рублей — на оказание услуг в социальной сфере. Финансовую поддержку получили 128 субъектов МСП на 63,5 млн рублей, имущественную — 67 предпринимателей. За счет льготной аренды муниципального имущества арендаторы, по данным администрации, сэкономили около 70 млн рублей.

Для продвижения производственных компаний на федеральном и международном рынках информацию о возможности сотрудничества с сургутянами направили в семь регионов страны и в Гомель Республики Беларусь. В планах — проведение онлайн-бизнес-миссий.

Также в 2025 году в Сургуте провели 263 ярмарки с участием более 3 тысяч местных товаропроизводителей. Власти намерены продолжить практику презентационно-закупочных сессий для крупных и средних компаний.

Отдельно в администрации отметили поддержку со стороны округа: по итогам 2025 года предпринимателям предоставили субсидии на сумму около 55 млн рублей, а также гарантии и поручительства на 1,2 млрд рублей. Кроме того, на протяжении последних 10 лет в Югре действуют пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения — ежегодный размер этой льготы для сургутских предпринимателей составляет порядка 1 млрд рублей.