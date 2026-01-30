В Сургуте резко выросла активность по использованию «Пушкинской карты»

В Сургуте подвели итоги реализации программы «Пушкинская карта» за 2025 год. Программа является частью федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» и направлена на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи.

В городе к программе подключены 14 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, включая детские школы искусств, музеи, филармонию, театр актера и куклы «Петрушка», историко-культурный центр «Старый Сургут», Городской культурный центр и библиотеки. В реализации также участвуют Сургутский музыкально-драматический театр, Сургутский музыкальный колледж, Сургутский колледж русской культуры имени А. С. Знаменского и кинотеатры «Галактика», «КАРО Фильм» и «СИНЕМА ПАРК».

По итогам года в Сургуте по «Пушкинской карте» реализовали 50 627 билетов. Этот показатель назван максимальным среди всех муниципальных образований Югры. Кроме того, Сургут стал лидером среди городских округов региона по приросту продаж по сравнению с 2024 годом — почти 75%.

Среди проектов 2025 года отмечены «Музыкальный универ», включающий шесть концертных программ с репертуаром от академической музыки до фольклора и русского рока, а также «КУЛЬТпроСВЕТ» — проект, объединивший учреждения культуры и образования по четырем направлениям: «Музыка/НОТА», «Театр/ОБРАЗ», «Библиотека/СЛОВО», «Музеи, центры/СМЫСЛЫ».

В администрации напомнили, что ежегодно на «Пушкинскую карту» зачисляется 5 тыс. рублей на покупку билетов в учреждения культуры, при этом не более 2 тыс. рублей можно потратить на посещение отечественного кино. С 1 января 2026 года банком-оператором программы стал Банк ВТБ (ПАО).

Афиша мероприятий, доступных по «Пушкинской карте», размещается на портале «Культура.РФ», в мобильном приложении «Госуслуги.Культура», на официальном портале администрации города и на сайтах учреждений культуры.