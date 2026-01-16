Коммунальные проблемы стали главной причиной обращения сургутян к депутатам

В Думу Сургута за 2025 год поступило 975 обращений от горожан. Это на 3,5% меньше, чем годом ранее, следует из информационно-аналитического отчета о работе депутатов с горожанами.

«За отчетный период в Думу города поступило 975 обращений граждан, из них: письменных − 137; электронных обращений на официальный сайт Думы города − 319; в ходе приема по личным вопросам – 387; в ходе проведения выездных приемов − 132», − говорится в документе.

Самой «популярной» темой обращений стало коммунальное хозяйство − 193 случая. Жителей также волновали вопросы жилья, застройки города, социальной поддержки, образования, культуры, спорта и молодежной политики. В отчете отмечается, что именно по социальным вопросам, экологии и работе общественных организаций обращений стало больше.

А вот жалоб на ЖКХ, транспорт, работу органов власти, а также органов внутренних дел, жилищных вопросов, стало меньше. При этом сургутяне по-прежнему часто поднимают темы благоустройства дворов, освещения улиц, состояния тротуаров, общественного питания, а также проблемы с работой и уровнем зарплат. Волновали горожан и вопросы, касающиеся дачных кооперативов.

По итогам рассмотрения обращений 469 человек получили разъяснения, еще 354 вопроса были решены положительно. В работе на конец года оставались 138 обращений. В 14 случаях заявителям отказали.

Отдельное внимание депутаты уделяли льготникам. На личных приемах побывал 81 человек из социально уязвимых категорий − это каждый пятый посетитель. Среди них были ветераны труда, инвалиды, многодетные семьи, одинокие матери, участники боевых действий и жители, мигранты и беженцы, пострадавшие от пожаров.