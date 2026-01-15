В Сургуте нашли и оштрафовали таксиста, обматерившего девушку во время вызова

Сургутские сотрудники полиции установили личность таксиста, ставшего героем резонансного ролика. Ранее в сети распространилось видео, на котором водитель одного из популярных сервисов заказа такси оскорблял девушку, пишет sitv.ru.

По данным правоохранителей, нарушителем оказался 30-летний житель Лянтора. В отношении мужчины составили пять протоколов об административных правонарушениях, в том числе за мелкое хулиганство, работу без лицензии и нарушение правил дорожного движения. С водителем также провели профилактическую беседу, сообщили в МВД.

По словам пострадавшей, конфликт произошел из-за того, что у водителя не оказалось сдачи с тысячной купюры.