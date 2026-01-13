Власти Сургута просят горожан не кормить белок сладким и соленым

В парках и скверах Сургута появятся информационные таблички о правильной подкормке диких животных. Такое решение приняли из-за того, что горожане часто подкладывают в домики для кормления белок неподходящую еду, поделилась с корреспондентом siapress.ru директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

«В конце декабря мы установили в парках кормушки для белок. Наши сотрудники регулярно их проверяют и убирают все продукты, которые приносят горожане. Хочется еще раз попросить жителей быть внимательными: белкам нельзя оставлять хлеб, торты и соленую еду. Прежде чем кормить диких животных, важно посмотреть, чем они питаются в природе», ‒ отметила она.

По словам Ирины Николаенко, для белок вполне достаточно орехов.

В связи с этим в 2026 году в парках и скверах города власти планируют разместить специальные таблички с информацией о том, чем можно и чем нельзя кормить животных.