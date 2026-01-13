16+
Администрация Сургута запустит автобусный маршрут №17 с 1 апреля

В Сургуте с 1 апреля появится новый автобусный маршрут

Администрация Сургута запустит автобусный маршрут №17 с 1 апреля
Фото администрации Сургута

В Сургуте готовится к запуску новый автобусный маршрут №17. Его планируют открыть с 1 апреля, сообщает городская администрация.

Маршрут пройдет от речного вокзала через улицы Мелик-Карамова, Энергетиков, бульвар Свободы, 30 лет Победы, 50 лет ВЛКСМ, Ленина, Аэрофлотскую и завершится в аэропорту. Сообщается, что о введении нового маршрута просили жители города — ожидается, что он улучшит транспортное сообщение и сделает поездки более комфортными для сургутян и гостей Сургута.

Также в городе установлено и подключено 143 новых остановочных павильона. По информации администрации, специалисты регулярно проводят техническое обслуживание, устраняют сбои в работе инфракрасных обогревателей. Часть объектов оснащена системой видеонаблюдения и табло для отслеживания маршрутов.

Отмечается, что павильоны закрытого типа получили положительные отзывы горожан, поэтому в этом году в разных частях города планируется установить еще 50 таких павильонов.


Сегодня в 15:35, просмотров: 94, комментариев: 0
