Руководитель пилотажной группы «Барсы» в Сургуте поделился подробностями участия в шоу «Битва шефов»

Руководитель сургутской пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов принял участие в телешоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Выпуск с его участием вышел в эфир 15 декабря, а снимался год назад, рассказал пилот в интервью siapress.ru.

«Мне сначала написал один из менеджеров телеканала «Пятница». Они хотели позвать меня на «Давай поженимся». Я сказал: «С радостью, но я уже женился». Они ответили: «Ладно, тогда подыщем для вас другую интересную передачу». И предложили «Битву шефов». Я говорю: «Слушайте, я же не профессиональный шеф-повар». Мне отвечают: «Это не страшно. Самое главное ‒ вы ничего не боитесь, вы летчик». Вот так примерно я туда и попал», ‒ поделился спикер.

Для отбора ему предложили записать видео-приглашение для одного из ведущих ‒ повара Константина Ивлева. В ролике сургутянин пригласил шефа полетать на самолете.

По словам сургутского летчика, участие в проекте стало для него прежде всего личной историей ‒ возможностью порадовать маму, которая любит кулинарные передачи. Он отметил, что не ставил перед собой задачу дойти до финала, а воспринимал съемки как интересный опыт.