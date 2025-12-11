Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

13 декабря

Мастер-класс «Олененок»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

В преддверии Нового года юные и взрослые горожане могут создать своими руками уникальную елочную игрушку ‒ олененка. Поделка будет изготовлена из пряжи.

Мероприятие рекомендовано для детей старше 10 лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей, семейный ‒ 525 рублей. 6+

Литературная встреча «Главное в жизни»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, магазин «Читай-город». Время: 15:00.

Для любителей чтения подготовили литературную встречу, на которой участники обсудят рассказ Александра Грина «Новогодний праздник отца и маленькой дочери». В ходе беседы присутствующие поговорят о ценности труда отдельного человека для других людей, о качестве жизни и о том, что в ней самое главное.

Телефон для записи: 45-78-10. Вход свободный. 12+

Открытие фестиваля «ЗИМАРТ»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 17:00.

Для жителей и гостей Сургута подготовили интересный и новогодний фестиваль. Гостей мероприятия ждет: волшебная «Деревня сказок» из настоящих ледяных скульптур, представление от театра огня и света «Гелиос», встреча с героями русских сказаний ‒ Иваном Царевичем, Кощеем Бессмертным и Бабой Ягой, поздравление от главных зимних волшебников ‒ Деда Мороза и Снегурочки, конькобежный каток, катание на собачьих упряжках, а также игры и забавы для всей семьи.

Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+

Сольный концерт группы ЕЛЬ

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В этот вечер на сцене Невесомости выступит группа «ЕЛЬ». Сургутские музыканты исполнят не только знакомые многим песни, но и новые треки. А разогреют зал парни из сибирской группы WHISPERA. Музыканты специализируется на таких жанрах, как металкор и синткор.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

14 декабря

Музейное занятие «Мастерская елочной игрушки»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, музейный центр.

У сургутян есть возможность создать новогоднюю елочную игрушку из ватного папье-маше. Работы будут выполнены по примеру коллекции советских игрушек Сургутского краеведческого музея.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Интерактивная экскурсия по выставке «КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Жителей Сургута всех возрастов приглашают на интерактивную экскурсию по выставке

«КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство». Участники мероприятия смогут полюбоваться куклами из текстиля, дерева, папье-маше и фарфора.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детям от четырех до шести лет ‒ 50 рублей, детям от семи до 18 лет ‒ 100 рублей, взрослым ‒ 200 рублей. 6+

Классный концерт учеников студии Алёны Поль

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Для любителей музыки выступят талантливые ученики студии известной сургутской исполнительницы Алёны Поль. Всех присутствующих ждет приятная музыка и теплая атмосфера.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 400 рублей. 12+

Напомним, в Сургуте действует запрет на посещение массовых мероприятий для детей в закрытых помещениях, если число участников превышает 50 человек. Причина ‒ рост заболеваемости вирусными инфекциями.

