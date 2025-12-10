16+
​В Сургуте сохранят школьные автобусы для детей дачников, на их работу в 2026 году направят 116 млн рублей

Депутаты Сургута обсудили подвоз детей в школы при формировании бюджета

​В Сургуте сохранят школьные автобусы для детей дачников, на их работу в 2026 году направят 116 млн рублей
Фото А.Андронова

Депутаты Думы Сургута рассмотрели расходы на школьные перевозки при обсуждении проекта городского бюджета на 2026 год. Оказалось, что в документ заложено 116 миллионов рублей на организацию подвоза детей, проживающих в дачных массивах.

Как пояснила директор департамента образования Сургута Ирина Замятина, школьные автобусы сегодня перевозят около 31% всех учащихся города. В основном речь идет о детях дачников, а также о школьниках из жилищных комплексов «Марьина гора» и «Голд фиш». В департаменте отмечают, что после открытия школы в этом районе необходимость подвозить оттуда детей отпадет.

Депутат Алексей Кучин поинтересовался, как ситуация отразится на бюджете в будущем.

«Я не вижу данных по подвозу детей в 2027–2028 годах. По вашим прогнозам, сумма будет уменьшаться или увеличиваться?» − задал вопрос народный избранник.

В ответ Ирина Замятина заявила, что департамент образования постоянно корректирует данные по количеству нуждающихся в подвозе школьников.

«Мы максимально серьезно и корректно относимся к этому вопросу. У нас есть демографический фактор, который влияет на подвоз, в том числе по 15-й и 22-й школам. Мониторинг детей, которым требуется подвоз, осуществляется ежемесячно. Поэтому сумма будет корректироваться, но, думаю, минимально», − отметила она.

В ходе обсуждения бюджета депутаты городской думы вновь подняли вопрос о целесообразности сохранения системы школьных перевозок. По их словам, затраты на подвоз детей ежегодно растут.

Однако в департаменте образования считают, что отмена школьных автобусов и переход на субсидирование регулярных маршрутов обойдутся бюджету дороже. Особенно в зимний период, когда пассажиропоток на дачные направления существенно снижается, и маршруты становятся экономически неэффективными. В этой связи принято решение в ближайшее время систему школьного подвоза сохранить.

Кроме того, народный избранник Владимир Болотов обратил внимание на механизм закупок.

«По трем объектам подвоз объединен в один лот. В результате по таким крупным контрактам процент снижения на торгах стремится практически к нулю. А там, где участвуют 3-4 подрядчика, цена падает на 20-30%. Просьба проработать вопрос дробления лотов, чтобы повысить экономическую эффективность», − сказал парламентарий.

Напоминаем, ранее депутаты уже обсуждали вариант замены школьных автобусов общественным транспортом. В феврале администрацию обязали проработать альтернативные схемы − продление маршрутов или запуск дополнительных рейсов в утреннее и дневное время.

Тогда же парламентарии озвучили разные позиции по этому вопросу. Михаил Бехтин указывал на принцип социальной справедливости. По его словам, дети внутри города добираются до школ на общественном транспорте, тогда как дачников возят бесплатно за счет бюджета.

В свою очередь Алексей Кучин и Дина Биглова-Фатова заявляли, что город сам допустил застройку микрорайонов без школ и садов, а значит, именно власти обязаны обеспечить подвоз. При этом ситуация с дачами, по мнению депутатов, иная: собственники заранее должны были учитывать транспортную доступность.


Сегодня в 11:32, просмотров: 437, комментариев: 0
