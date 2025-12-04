Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Сургут – Лянтор»

Четыре человека получили травмы в аварии, которая произошла 3 декабря в Сургутском районе. Среди пострадавших − ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 17:15 на 54 км автодороги «Сургут-Лянтор», 45-летний водитель «Volkswagen», по предварительным данным, не учел погодные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным «ВАЗ», под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП виновник происшествия и три его пассажира, в том числе ребенок получили травмы», − говорится в сообщении.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали семь человек, в том числе один несовершеннолетний.