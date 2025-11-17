В Сургуте загорелась обшивка строящегося дома на улице Энтузиастов

Жители Сургута заметили в небе густую черную полосу дыма. Фотографией с редакцией siapress.ru поделился горожанин Петр Д.

«Будто что-то крупное горит, может какое-то производство?» ‒ поинтересовался читатель.

В Пожарно-спасательной части №49 корреспонденту сообщили, что «люди уже давно работают на объекте». Однако специалисты не уточнили, о каком именно объекте идет речь.

Очевидцы поделились, что загорелась обшивка строящегося дома на улице Энтузиастов.

«Дым виден с разных частей города. На месте происшествия работают пожарные расчеты», ‒ сообщили в группе «К-Информ Сургут».

По предварительной информации пострадавших нет.