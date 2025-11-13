16+
​Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 ноября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 ноября? // АФИША
Фото: Сургутская филармония / vk.com

15 ноября

Литературная суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

На заседании клуба «Проспект читающей молодежи» участники обсудят несовершенство и двуликость человеческого общения на примере сатирического рассказа Надежды Тэффи «Свои и чужие». Также каждый желающий сможет поучаствовать в игре «Проверяя факты» ‒ предстоит искать правдивые утверждения из мира литературы.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Спектакль «Земляника под снегом»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00 и 13:00.

Спектакль поставлен по мотивам японской народной сказки о добре, о любви к природе, об умении прощать. Главная героиня О-тиё любит зимние развлечения, но строгая мачеха запрещает ей гулять, и нагружает работой по дому. Однажды мачеха выгоняет О-тиё в трескучий лес за земляникой. Кто поможет главной героине? Почему добро всегда возвращается добром? Ответы на все вопросы найдутся в спектакле.

Телефон для справок: 34-48-18. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мастер-класс «Окно в прошлое»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Для юных и взрослых горожан подготовили мастер-класс, в ходе которого каждый создаст декоративную композицию в смешанной технике.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Тематическая программа «Советский модернизм Сургута»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 18:00.

Жители Сургута могут посетить познавательную программу Юрия Семенкова. В ходе мероприятия участники узнают, что такое советский модернизм, когда он появился, на что опирался и чем ценен. Также ведущий расскажет о ярких сургутских образцах стиля, затронет тему появившихся стандартах городского благоустройства, дизайна вывесок и интерьеров.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Выставка Марины Мельник: любовь, рок и искусство

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Сургутская художница Марина Мельник представит выставку своих работ, созданных за последние пять лет: скетчи, холсты, кожаные куртки с росписью, а также полотна с использованием джинсовой ткани и кожи.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

16 ноября

Музейный праздник «День рождения Деда Мороза»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

Дети и их родители могут встретиться с Дедом Морозом до Нового года и поздравить его с днем рождения. Гости помогут хозяйке купеческого дома подготовить подарки для именинника и убедить хозяйского кота Мурлыку в существовании Деда Мороза.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Мастер-класс «Цветы для мамы»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Гости и житель города создадут декоративную открытку в технике объемной аппликации. Мероприятие рекомендовано для участников старше восьми лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Премьера концертной программы «Музыка Post Scriptum»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, фойе второго этажа. Время: 17:00.

Струнный квартет Perfecto исполнит на сцене несколько композиций, среди них: С. Барбер ‒ Адажио (1936), А. Лурье ‒ Дивертисмент для скрипки и альта (1929), Э. Вилла-Лобос – Струнный квартет № 5 (1931), С. Зятьков – Струнный квартет № 4 «Век открытий» (2025), Г. Канчели – Миниатюры для скрипки и фортепиано (1970-е) и М. Рихтера – «Ноябрь» (2002).

Телефон для справок: 52-18-01. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Концерт музыкального проекта QUADRO

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Группа QUADRO подарит слушателям оригинальные аранжировки любимых хитов классики русского и зарубежного рока. В этот вечер в Невесомости будет эмоционально, энергично и громко.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 600 рублей, в день мероприятия ‒ 800 рублей. 16+


