Сургутянам, пострадавшим от пожара в «Прибрежном-1», помогли всем городом

Глава Сургута Максим Слепов сообщил о передаче помощи пострадавшим в результате пожара в СОТ «Прибрежный-1». «Сургутянам, потерявшим в страшном пожаре в СОТ «Прибрежный-1» родных и дом, сегодня передали собранную «всем миром» помощь. Безучастным никто не остался. Сургутяне, предприниматели города откликнулись сразу и за несколько дней собрали десяток коробок. Представители похоронного бизнеса взяли на себя расходы по погребению и транспортировке погибших», – отметил градоначальник.

Он также добавил, что городская администрация помогла восстановить утраченные в огне документы и оказали иную юридическую поддержку. Инициативу по сбору вещей первой необходимости взяли на себя представители местного отделения партии «Единая Россия».

Исполнительный секретарь сургутского отделения «Единой России» Алёна Соловьёва добавила: «Как только сургутяне увидели объявление в нашей группе — в этот день начались звонки, и они не прекращаются до сих пор. Мы писали, что нужны вещи первой необходимости: верхняя одежда, постельное белье, пледы и так далее. Есть люди, которые принесли банки огурцов, варенье и конфеты. Сегодня мы отдаем первую часть, позже передадим другую. И хочу отметить, что предприниматели, бизнес-сообщество не осталось в стороне: «Северный похоронный дом» и ритуальное агентство «Ангел» взяли на себя все затраты по похоронам погибших при пожаре».

Пострадавший от огня сургутянин Сергей Чадаев поблагодарил всех причастных к сбору помощи: «Очень много людей нам помогли. Мы даже не ожидали, что все так масштабно будет, даже с других городов люди помогали. И наш город помог. Спасибо всем!»