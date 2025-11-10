Депутат Думы Сургута оценил новый этап благоустройства парка в 20А микрорайоне

В 20А микрорайоне Сургута подходит к завершению благоустройство парка ‒ здесь появится современная детская площадка с безопасным покрытием, освещением и малыми архитектурными формами. Проект выполнен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ход работ оценил депутат Думы Сургута Алексей Кучин.

«Здесь было важно соблюсти баланс интересов жителей ближайших домов. Район довольно застроенный. Кому-то важно тихое место для отдыха, где можно просто прогуляться среди деревьев, кому-то нужна площадка для выгула собак, а кому-то ‒ детская площадка, где дети могут безопасно играть. Поэтому при выборе проекта для реконструкции сквера в 20А микрорайоне власти, безусловно, учитывали интересы горожан. Здесь есть развитая дорожно-тропиночная сеть, много лавочек, площадка для выгула собак и детская зона. Все собрано комплексно, близко, имеется все необходимое», ‒ подчеркнул депутат.

В парке уже обустроены две спортивные площадки, зона со сценой и удобные пешеходные дорожки. На новом участке установили камеры видеонаблюдения и опоры освещения, завершили укладку тротуарной плитки.

Отметим, что помимо благоустройства парка в 20А микрорайоне в этом году в Сургуте реализованы еще три проекта: новая дорожно-тропиночная сеть в парке «За Саймой» и два этапа обновления парка по улице Республики.