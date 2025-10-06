В Сургуте на проезде Взлетный установят знаки, запрещающие парковку днем

На проезде Взлётном в Сургуте изменится схема организации парковки. Как сообщил депутат городской думы Алексей Кучин, с 1 октября на участке от улицы Югорской до детского сада «Микки-Маус» установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Ограничение будет действовать с 07:30 до 20:00 — для обеспечения безопасности детей, посещающих школы и детский сад.

«Администрация сейчас принимает предложения и замечания по новой схеме организации парковки через портал обратной связи Госуслуг, прошу направлять свои обращения», — написал депутат.