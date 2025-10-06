В Сургуте устанавливают новые фонари у школ и детсадов

В восточной части Сургута появится новое уличное освещение на подходах к восьми образовательным учреждениям. Энергетики монтируют опоры и энергоэффективные светодиодные светильники на внутриквартальных проездах и пешеходных зонах 25-го микрорайона. Линии освещения ведут прямо к Сургутской технологической школе, детским садам «Фестивальный» и «Бусинка», Центру развития ребенка и лицею имени генерал-майора Хисматулина, рассказали в пресс-службе СГЭС.

«Работы ведутся в одном из старейших микрорайонов Сургута с плотной застройкой. Часть опор уже установлена, проводятся земляные работы по прокладке кабельных линии электропередач. На сложных участках применяется технология горизонтально-направленного бурения, что минимизирует воздействие на существующую инфраструктуру», ‒ рассказал руководитель СГЭС Виталий Пак.

Освещение также появится на проезде к детскому саду «Веснушка» в 26-м и 22-м микрорайонах, к «Центру плавания Дельфин» на улице Мелик-Карамова, 60а, а также к школе №4 в поселке Черный Мыс.

Монтаж новых линий наружного освещения продолжается в рамках концессионного соглашения между СГЭС и администрацией Сургута.