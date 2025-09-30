16+
​В Сургуте прошла большая окружная конференция для НКО

В Сургуте состоялась ежегодная конференция для НКО

​В Сургуте прошла большая окружная конференция для НКО
Фото администрации Сургута

В Сургуте состоялась ежегодная конференция для некоммерческих организаций, которая объединила более 90 участников и стала площадкой для обмена опытом и развития новых форм сотрудничества. Мероприятие прошло в Доме НКО при поддержке администрации города.

Основное внимание участников было сосредоточено на двух направлениях: участие НКО в программе поддержки ветеранов специальной военной операции и развитие ресурсных центров. Участники обсудили лучшие практики их работы, пути масштабирования успешных проектов и необходимость выстраивания эффективного взаимодействия между общественными инициативами, бизнесом и властью.

Спикерами конференции стали директор Регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Игорь Илык, генеральный директор фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Дмитрий Сафиоллин и ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев. Они отметили важность роли добровольческих объединений и ресурсных центров в поддержке участников СВО и их семей, а также в развитии гражданского общества в целом.

Заместитель губернатора Югры Эдуард Исаков и заместитель главы Сургута Виталий Малыхин поблагодарили некоммерческие организации и добровольцев за активную гражданскую позицию и системную работу по сбору и отправке гуманитарной помощи. Отдельные волонтёрские объединения и активисты получили благодарственные письма.

Важным итогом конференции стало подписание трёх соглашений о сотрудничестве между некоммерческими организациями и Региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». Документы закрепляют дальнейшее взаимодействие в сфере помощи ветеранам СВО, расширение направлений поддержки семей военнослужащих, а также совместную работу по развитию инфраструктуры добровольчества в регионе.

Организаторы подчеркнули, что конференция в Сургуте становится важной традицией для НКО Югры, помогая им обмениваться опытом, укреплять партнёрские связи и находить новые формы работы на благо жителей региона.


30 сентября в 08:39, просмотров: 784, комментариев: 0
Яндекс.Метрика