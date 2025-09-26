16+
​В Сургуте начали строить долгожданный тротуар на проспекте Мира

В 2025 году на дорожную кампанию в Сургуте выделили почти два миллиарда рублей

Фото: архив siapress.ru

На проспекте Мира в Сургуте появится новый тротуар ‒ его строительство началось на участке от улицы Маяковского до 30 лет Победы. Здесь пешеходной зоны никогда не было, и необходимость ее обустройства горожане поднимали не раз. Закончить работы должны до 31 октября, рассказала корреспонденту siapress.ru заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

«На данном участке подрядная организация выполняет строительство тротуара протяженностью 580 метров. Площадь покрытия составит около 2 600 квадратных метров. Стоимость работ ‒ 23 миллиона рублей», – рассказала она.

Подрядчик, компания «Ювис», уже уложил порядка 200 метров бортового камня. Сейчас на объекте работает три единицы техники и 16 человек, отметил представитель подрядной организации Михаил Цепелев.

«Тротуара здесь действительно никогда не было. На данном участке уже выполнено порядка 200 погонных метров, установлен бортовой камень, впереди укладка тротуарной плитки. Все подготовительные работы успеем выполнить до заморозков, а укладке плитки погода не помешает. Планируем закончить к середине октября, ко Дню дорожника», ‒ сообщил подрядчик.

По словам Анны Коршуновой, помимо тротуара здесь будет восстановлена зеленая зона. В перспективе планируется и капитальный ремонт проезжей части, но не раньше 2026 года.

«В этом году на ремонтную кампанию в городе выделено около 1,7 миллиарда рублей. Это только ремонт и капитальный ремонт дорог, без строительства. Всего в списке 38 объектов. Работы завершены на 27 из них, по 13 уже подписаны акты сдачи, по остальным устранения замечаний. На 11 объектах ремонт продолжается», ‒ уточнила Коршунова.

В числе ключевых адресов, где работы еще ведутся: улицы Мелик-Карамова, Югорская, Аэрофлотская, участок на путепроводе через Нефтеюганское шоссе, а также улица Профсоюзов. На Югорском тракте дорожники обустраивают недостающие тротуары на отрезке от Грибоедовской развязки до улицы Показаньева. На проспекте Ленина подрядчики опережают график: если контракт был рассчитан на два года, то большую часть работ планируется завершить уже в 2025 году.

На отдельных объектах остались мелкие доработки. К примеру, на проезде Бахилова ‒ между первым и третьим домами, а также на парковках: у здания по улице Энергетиков, напротив комплекса «Старый Сургут», и у спорткомплекса на улице Маяковского.

В департаменте отмечают, что в этом году акцент сделан именно на обустройство тротуаров, так как многие из них находятся в ненормативном состоянии.


