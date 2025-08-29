В Сургуте изменится схема движения на развязке у Нефтеюганского шоссе

С 29 августа по 15 сентября 2025 года в Сургуте изменится схема движения на транспортной развязке в районе пересечения Нефтеюганского шоссе и улицы Аэрофлотской. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

На период ремонта для автомобилистов будут закрыты:

правый съезд с Нефтеюганского шоссе в сторону проспекта Ленина и улицы Профсоюзов;

при движении в город — правый съезд с путепровода в сторону улиц Трудовая и Островского.

Горожан и гостей города просят заранее учитывать изменения в организации движения и корректировать маршруты при въезде в Сургут через указанную развязку.

Администрация приносит извинения за временные неудобства и напоминает, что работы направлены на улучшение транспортной инфраструктуры города.