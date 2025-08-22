В «Старом Сургуте» пройдет конкурс садоводов и огородников

Завтра, 23 августа, в 12:00 на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» состоится городской праздник «Урожай года ‒ 2025». Сургутян ждет традиционная выставка-конкурс «Дары Севера». Принять участие могут садоводы, огородники, цветоводы, фермерские хозяйства, организации и индивидуальные предприниматели.

Конкурсные работы будут оценивать в семи номинациях:

«Испытай Дачу на Удачу!» ‒ выездное оценивание дачных участков;

«Урожай года» ‒ лучший урожай и заготовки;

«Зверье мое» ‒ домашние животные, птицы и рыбы;

«Цветочно-овощная симфония» ‒ композиции из овощей, ягод и цветов;

«ЭкзоДача» ‒ редкие и необычные плоды;

«Дача ‒ АРТ» ‒ творческие фотозоны из природных материалов;

«Эко-креатив от юннатов» ‒ конкурс для юных садоводов от 6 до 14 лет.

Победители получат ценные призы и подарки.

О том, как прошел «Урожай года − 2024» в Сургуте читайте здесь.