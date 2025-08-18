Миграционный прирост в Сургуте в 2,5 раза выше естественного

В Сургуте сохраняется естественный прирост населения, несмотря на демографический спад в России. Сейчас в городе проживает 438 тысяч человек. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщил заместитель главы города Артем Кириленко.

По его словам, миграционный прирост в 2,5 раза превышает естественный. Большая часть прироста связана не только с вновь приезжающими, но и с тем, что многие мигранты переходят из нелегального статуса в легальный.

Также Артем Кириленко отметил, что Сургут продолжает оставаться ядром агломерации Югры: сюда едут студенты, специалисты и семьи из соседних городов.

Напомним, ранее Сургут вошел в тройку российских городов с наибольшим абсолютным приростом населения среди муниципалитетов с численностью свыше 100 тысяч жителей. За 2024–2025 годы численность горожан увеличилась более чем на 12,5 тысячи человек.

Также на заседании городской Думы глава города Максим Слепов отмечал, что к 430-летию Сургут вышел на символичную отметку ‒ 430 тысяч жителей. Тогда он подчеркнул, что прирост обеспечивают не только приезжие, но и высокая рождаемость: за год число многодетных семей выросло более чем на полторы тысячи, а каждый третий горожанин ‒ это молодежь.