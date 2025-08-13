Врачи Сургута устранили опасный тромб и вернули пациента к полноценной жизни

В Сургутской окружной клинической больнице хирурги вернули к полноценной жизни 50-летнего горожанина, который несколько суток страдал от болей в левой ноге. Симптомы усиливались с каждым днем: появились онемение и мышечное бессилие, сообщает Депздрав Югры.

Медики диагностировали у пациента острую ишемию нижней конечности ‒ опасное состояние, которое может привести к гангрене и ампутации.

«Рентгенхирурги совместно с сосудистыми хирургами больницы успешно провели пациенту ультразвуковой направленный катетерный тромболизис. Все тромбы в подколенной артерии практически рассосались. Затем выполнили ангиопластику со стентированием левой подколенной артерии», ‒ указали в сообщении.

Уже через пару часов мужчина смог встать на ноги, а на следующий день начал самостоятельно ходить. Через несколько дней он был выписан домой под амбулаторное наблюдение.