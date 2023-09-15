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В Сургуте врачи выявили у не родившегося ребенка тяжелый порок

Специалисты перинатального центра Сургута прооперировали младенца с тяжелым пороком

В Сургуте врачи выявили у не родившегося ребенка тяжелый порок
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте врачи Центра охраны материнства и детства выявили у еще неродившегося ребенка левостороннюю диафрагмальную грыжу. Это редкий врожденный порок развития, при котором внутренние органы брюшной полости проникают в грудную клетку через дефект диафрагмы, что приводит к дыхательной недостаточности, стойкой легочной гипертензии, гипоксии из-за недоразвития легких, а в тяжелых случаях такие дети демонстрируют крайне низкие показатели жизни в первые минуты их появления на свет.

На пренатальном консилиуме приняли решение провести пациентке кесарево сечение на сроке 39 недель, а ребенку сразу после рождения – операцию по удалению этого порока.

«Врачи провели торакоскопическую пластику дефекта левого купола диафрагмы, с помощью дозированной компрессии газом и оперативными приемами с использованием манипуляторов, им удалось деликатно переместить кишечник и селезенку из левой плевральной области в брюшную полость», – рассказали в медучреждении.

На сегодняшний день малыш находится под присмотром специалистов, его жизни ничего не угрожает.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 154, комментариев: 0
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