Аферисты выманили у сургутянки порядка 3,5 миллиона рублей

В Сургуте мошенники в течение пяти дней обманом заставляли 36-летнюю местную жительницу переводить денежные средства общей суммой порядка 3,5 миллионов рублей злоумышленникам. По известной схеме, в попытке пресечь оформления кредита на сургутянку, аферисты убедили женщину перевести свои деньги, а спустя день и оформить кредит на сумму полтора миллиона рублей для «сейфовой ячейки» мошенников.

«Стоит отметить, что сотрудницы банка, рассказывая женщине о возможном совершении в отношении нее мошенничества, пытались огородить ее от опрометчивого поступка. По данному факту в УМВД России по г. Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», ‒ сообщили в пресс-службе УМВД Югры.