8 млн рублей перевели югорчане мошенникам за выходные

Почти 8 млн рублей перевели жители ХМАО мошенникам за минувшие выходные. Полицейские зарегистрировали 17 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Так, житель Нижневартовска в надежде заработать на покупке и продаже иностранной валюты потерял свыше 950 тыс. рублей. Еще один вартовчанин лишился 650 тыс. рублей. Такую сумму мужчина заплатил за 20 видеокарт, заказанных в интернете, но обещанный товар до него так и не доехал.

«По-прежнему не перестает пользоваться спросом среди югорчан один из крупнейших онлайн-сервисов поиска автомобильных попутчиков. За выходные жители региона заплатили призрачным водителям порядка 20 тысяч рублей, так и не совершив желаемых маршрутов», - отметили в пресс-службе полиции.