В июле начнется возведение девяти объектов тюменского кампуса

В Тюмени продолжается строительство Межуниверситетского кампуса мирового уровня. Первый объект – гостиничный комплекс «Сибирь» – готов на 90,15%. На площадке завершают фасадные работы, чистую отделку, монтируют потолки и лифтовое оборудование, подключают инженерные системы. В строительстве задействованы более 300 специалистов и 11 единиц техники.

Параллельно получено положительное заключение государственной экспертизы по второму этапу проекта. Это позволяет перейти к активной фазе работ – уже в июле на площадке начнут возводить девять крупных объектов.

«На территории кампуса разместятся технопарк, учебно-лабораторный корпус, центр развития и поддержки талантливой молодежи, физкультурно-оздоровительный комплекс, конгресс-центр и четыре гостиницы-общежития для студентов. Кампус, который мы возводим в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», – это стратегическая инвестиция в развитие тюменской науки», – поделился планами губернатор Тюменской области Александр Моор.

Новый кампус должен стать современной площадкой для обучения, науки и разработки новых технологий. Он будет точкой притяжения для талантливых молодых людей со всей страны и из-за рубежа. Благодаря новейшей инфраструктуре тюменские университеты смогут реализовать свой образовательный, научный и инновационный потенциал.

Строительство кампуса завершат в 2028 году. Ход работ губернатор держит на личном контроле.