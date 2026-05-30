Эксперты рассказали, какой налог придется заплатить после продажи квартиры

Жителям России напомнили о новых правилах уплаты налога при продаже недвижимости. С 1 января 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ, поэтому размер налога теперь зависит от суммы полученной прибыли, сообщили специалисты сервиса Циан.

Если доход от продажи жилья не превышает 2,4 миллиона рублей, налог составит 13%. Если прибыль окажется выше этого порога, придется заплатить 312 тысяч рублей плюс 15% с суммы, превышающей 2,4 миллиона рублей.

Новые правила распространяются и на сделки, совершенные в 2025 году. При этом декларацию о доходах необходимо подать до 30 апреля 2026 года, а уплатить налог – до 15 июля 2026 года.

В Циан уточнили, что минимальный срок владения недвижимостью, после которого продавец освобождается от уплаты НДФЛ, остался прежним. В большинстве случаев он составляет пять лет, однако в отдельных ситуациях может быть сокращен до трех лет.

