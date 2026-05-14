Российские компании начнут чаще возвращать сотрудников с удаленной работы в офисы

Российские компании будут активнее сокращать долю полностью удаленной работы и возвращать сотрудников в офисный или гибридный формат. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на руководителя управления персонала ПЭК:LTL Дарью Самойлову.

По ее словам, на решения работодателей влияют снижение внутреннего валового продукта и высокая ключевая ставка. Эти факторы ограничили привлечение внешнего финансирования, поэтому бизнесу важнее повышать эффективность взаимодействия сотрудников.

К ноябрю 2024 года 77% российских компаний уже вернули основную часть команд в офисный или гибридный формат. Доля полностью удаленной работы сократилась до 7%. По прогнозу экспертов, к концу 2026 года количество россиян, работающих дистанционно, снизится почти вдвое — до 600-800 тысяч человек. В ПЭК отмечают, что их данные подтверждают эту статистику.

Главными причинами отказа от удаленной работы компании называют снижение производительности сотрудников в среднем на 10% из-за недостатка коммуникации и нехватки самомотивации у части работников.

Самойлова также отметила, что при дистанционном формате может увеличиваться время принятия решений. По ее словам, это особенно критично для компаний в условиях стагнации многих отраслей российской экономики.