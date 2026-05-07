Чертановский суд Москвы запретил «ЯПлакалъ» и два сайта с анекдотами

Чертановский районный суд Москвы признал запрещенной к распространению в России информацию, размещенную на портале «ЯПлакалъ», а также на сайтах anekdotovstreet.com и anekdoto.net. Об этом сообщает РБК. По данным издания, решение вынесли 23 апреля, в законную силу оно должно вступить 28 мая.

Иск подал межрайонный прокурор. В суде указали, что на страницах этих ресурсов размещен юмористический текстовый контент, который, как сказано в решении, может быть квалифицирован как унижающий человеческое достоинство, а также направленный на дискриминацию и оскорбление людей по национальному и расовому признаку.

Суд также отметил, что доступ к этим сайтам свободный, без регистрации и пароля, а их оформление ориентировано на русскоязычную аудиторию. При этом регистратором доменов, как следует из материалов дела, являются иностранные компании.

Решением суда информация на всех трех порталах признана запрещенной к распространению в России. После вступления решения в силу Роскомнадзор должен будет внести ресурсы в реестр запрещенных сайтов.

При этом, как уточняет РБК, на данный момент сайты еще не внесены в реестр, а «ЯПлакалъ» и «Анекдотов стрит» продолжают открываться в обычном режиме. Решение суда может быть обжаловано через Московский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.