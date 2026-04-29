Психологический уровень пройден: как снижение ставки повлияет на ипотечный рынок

При снижении ключевой ставки до 12% или 11% девелоперы получат возможность запускать масштабные программы со скидками. В интервью ТАСС старший вице-президент ВТБ Иван Розинский обозначил, что такие условия позволят сбалансировать интересы всех сторон: застройщиков, покупателей и банков.

Особое значение это имеет для массового сегмента недвижимости, где даже небольшое снижение ставок способно заметно повысить спрос. А падение ключевой ниже «психологического уровня» в 12% приведет к значимому увеличению рынка ипотечного кредитования.

«Подстегнет жилую стройку, а следовательно, и многие другие смежные отрасли, за счет эффекта мультипликатора в экономике», – добавил топ-менеджер.

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на полпроцента до 14,5% годовых. Это решение стало очередным шагом по смягчению денежно-кредитной политики.