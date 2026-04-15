Тюменские врачи: требование выпить за компанию – это психологическое насилие

Врачи Областного наркологического диспансера Тюменской области напоминают: отказ от алкоголя – это норма. Требование выпить за компанию является формой психологического насилия, а право на отказ есть у каждого человека.

«В обществе отказ от алкоголя нередко встречает насмешки и давление: «расслабься», «ты меня уважаешь?» – за этими фразами стоит не забота, а дискомфорт выпивающих. Психологи называют такое поведение буллингом: трезвый человек невольно опровергает миф, что веселье невозможно без спиртного. Особенно тяжело приходится подросткам и бывшим зависимым — они чаще становятся мишенью», – объяснили в департаменте социального развития Тюменской области.

Специалисты советуют: короткое «нет, спасибо» – достаточный ответ. Если давление не прекращается, лучшая защита – дистанция.

Врачи проводят встречи в школах и с родителями, формируя культуру здорового выбора. В Тюменской области действуют анонимные консультации психолога и поддержка для зависимых и их близких.

