«Телемед-72», «Транспорт 72», «Электронная школа» внесены в «белый список»

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что региональные цифровые сервисы включили в «белый список» – теперь они будут работать даже в случае ограничения мобильного интернета. Такое решение принято после запроса правительства области.

«Чтобы важные цифровые сервисы были доступны даже в случае ограничения мобильного интернета, мы сделали запрос о включении региональных платформ в "белый список". После согласования и решения технических вопросов это стало возможным», – пояснил глава региона.

В «белом списке» сейчас находятся приложения «Телемед-72» и «Транспорт 72», портал и мобильное приложение «Тюменские парковки», региональный портал услуг, сервисы Электронной школы Тюменской области и многие другие. Все эти платформы работают на российских серверах, информация обрабатывается в пределах страны, что гарантирует их безопасность.

Напомним, в Тюменской области активно развивают цифровые сервисы. В мессенджере MAX работают чат-боты для записи в МФЦ, в ЗАГС, к врачу. Виртуальный помощник обрабатывает две трети звонков без участия оператора. В прошлом году более 90% обращений от жителей поступило через портал «Госуслуги» в электронном виде. Кроме того, в регионе внедряют искусственный интеллект в медицину – системы помогают врачам анализировать снимки и выявлять патологии.