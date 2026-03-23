В Тюмени завершился чемпионат России по биатлону

Спортсмены из региона завоевали серебро в смешанной эстафете и две бронзы в личных гонках

В тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» завершился чемпионат России по биатлону. С 14 по 22 марта лучшие биатлонисты страны разыграли медали в спринте, гонках преследования, суперспринте, эстафетах и масс-старте, рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

В дни соревнований трибуны не пустовали: поддержать спортсменов приходили от трех с половиной до пяти тысяч болельщиков. За гонкой с масс-старта наблюдали губернатор Тюменской области Александр Моор и первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев. Вместе с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым они вручили победителям награды.

«Бескомпромиссная борьба, максимальные скорости, яркие эмоции и переполненные трибуны – все это чемпионат России по биатлону в Тюмени. Спасибо руководству Союза биатлонистов России за доверие и выбор нашей «Жемчужины Сибири» для проведения главного старта сезона», – прокомментировал Александр Моор.

Тюменские спортсмены показали достойные результаты. Александр Поварницын занял третье место в спринте, Виктория Сливко стала третьей в масс-старте. В смешанной эстафете сборная региона в составе Виктории Сливко, Маргариты Болдыревой, Александра Логинова и Александра Поварницына завоевала серебряные медали.

Соревнования продолжатся в Уватском биатлонном центре имени А.И. Тихонова.