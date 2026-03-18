Объем сбережений россиян в феврале увеличился на 1,3 трлн рублей

Россияне продолжают копить в банках страны, объем сбережений в феврале увеличился на 1,3 трлн рублей. Это почти вдвое превышает показатели февраля прошлого года года. Общая сумма накоплений уже достигла 65,9 трлн рублей, 62,5 трлн из которых — в рублях.

Такими данными поделились в ВТБ. Там считают, что в первом полугодии вкладчики продолжат откладывать свои средства на счета. А во второй половине года ожидается замедление темпов роста накоплений.

Топ-менеджер банка Алексей Охорзин прокомментировал: «Несмотря на снижение ставок, россияне продолжают копить. В этом году определять рынок будут два глобальных тренда. С одной стороны, вкладчики будут стремиться зафиксировать ставки на долгие сроки, учитывая снижение ключевой ставки. С другой стороны, усиливается интерес к накопительным счетам, которые работают как электронный кошелек с дохдностью».