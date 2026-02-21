16+
​Александр Моор рассказал на «Маяке» о достижениях Тюменской области

В интервью Сергею Стиллавину Александр Моор поделился итогами года работы проекта для ветеранов

​Александр Моор рассказал на «Маяке» о достижениях Тюменской области
t.me/av_moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал интервью ведущему радио «Маяк» Сергею Стиллавину на полях окружного форума «Есть результат!». В разговоре глава региона рассказал о ключевых направлениях развития области и значимых проектах.

Особое внимание Моор уделил проекту «Боевой кадровый резерв», которому 21 февраля исполняется ровно год. Эта инициатива помогает участникам боевых действий получить новые знания и навыки для построения карьеры после возвращения к мирной жизни.

«С каждым участником работаем индивидуально, чтобы максимально раскрыть потенциал», – отметил губернатор.

В интервью также затронули развитие туризма в регионе. Александр Моор поделился опытом Тюменской области в создании условий для семейного отдыха и привлечения гостей из других регионов. Кроме того, он рассказал радиослушателям о том, что, по его мнению, нужно делать, чтобы многодетная семья в стране стала нормой.

Окружной форум «Есть результат!» состоялся в Екатеринбурге и собрал представителей партии «Единая Россия» для обсуждения итогов работы и планов на предстоящий год.


21 февраля в 21:01
