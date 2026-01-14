Суд оштрафовал Александра Гудкова за пародию на песню SHAMAN

Красногорский городской суд оштрафовал комика Александра Гудкова за пародию на песню «Я русский», исполняемую певцом SHAMAN. Его признали виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства. Размер штрафа составил 11 тысяч рублей.

«Судом установлено, что Гудков А.В. в социальной сети «Вконтакте» разметил видеозапись с наименованием «Александр Гудков – Я узкий», используя аранжировку композиции «Я русский», исполняемую певцом под псевдонимом «SHAMAN», изменил текст песни, применив словосочетание «Я узкий». Данный информационный материал открыт для просмотра всем пользователям социальной сети», – написали в телеграм-канале «Суды общей юрисдикции Московской области».

По результатам психолого-лингвистической экспертизы в ролике выявили признаки публичных действий, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признаку происхождения.

Пародийный клип «Я узкий» был опубликован на YouTube-канале «Чикен Карри» в августе 2022 года. Как пишут СМИ, за первые сутки видео посмотрели более 12 миллионов раз, позже ролик был удален.