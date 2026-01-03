Отрывок из фильма Никиты Михалкова стал одним из самых ярких мемов года

: В соцсетях хулигана с широкой улыбкой прозвали русским Джокером. Фото: Кадр из фильма «Утомленные солнцем 2: Цитадель»

Иногда мемы не понимаешь, но чувствуешь душой. 2025 год запомнился странными героями и фразами, которые внезапно выходили за пределы соцсетей и оседали в повседневной речи. Например, «сидим с бобром за столом», «окак», «умный человек в очках».

Но бывают мемы другого типа − те, что неожиданно возвращают к жизни старые фильмы. Даже те, которые в свое время называли провальными, вдруг получают второе дыхание уже в формате коротких видео, цитат и пародий. В этом году таким мемом стали «генеральские котлы».

Источник − сцена из фильма «Утомленные солнцем 2: Цитадель» Никиты Михалкова. Серьезная военная драма неожиданно подарила интернету диалог, который звучит так, будто его придумали специально для скетчей:

− Какие у тебя котлы-то! Генеральские, что ли?

− Так я же генерал!

− Да ну!

− Не веришь, что ли? Честное слово!

− Дядь, не в масть тебе такие котлы, давай снимай.

− А ты мне закурить! Па-а!

− Мена?

− Мена!

В кадре − комдив Сергей Котов и уличный хулиган. Их разговор о часах, папироске и «генеральских котлах» выглядит странно и немного нелепо, что и зацепило интернет-пользователей. Фразы «котлы генеральские», «па-а» и «мена» вставляли в видео, комментарии и шутки − иногда даже без связи с оригинальной сценой.

Сначала авторы пародий старались копировать героев максимально точно − подбирали похожую одежду, надевали большие часы, рисовали усы. А потом решили, что чем менее похожи образы на оригинал, тем смешнее. Отдельным элементом стала папироса: ее делали из бумаги, салфеток, трубочек − из чего угодно.

Кстати: Фильм «Утомленные солнцем 2: Цитадель» был выдвинут от России на кинопремию «Оскар», несмотря на критику.