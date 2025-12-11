Россияне увеличили расходы на осенние путешествия на 30%

Аналитики выяснили, что этой осенью россияне стали чаще путешествовать, а расходы выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамику зафиксировали сервис для планирования путешествий OneTwoTrip и ВТБ.

Чаще всего туристы отдыхали в Москве (22,5% всех бронирований), Санкт-Петербурге (14,6%) и Адлере (4,4%). В первую пятерку популярных направлений также вошли Казань (3,2%) и Екатеринбург (2,7%). В десятку лидеров попали Краснодар (2,5%), Калининград (2,3%), Эстосадок (2,2%), Сочи (2,0%) и Нижний Новгород (1,8%).

Наибольший рост зафиксирован в сегменте железнодорожных поездок – траты на билеты дальнего следования увеличились на треть, до 8,8 млрд рублей, средний чек составил 3,5 тыс. рублей. Средняя стоимость ночи в отеле составила 8,4 тыс. рублей. Наиболее востребованными были объекты без звезд – апартаменты, гостевые дома и хостелы: их выбирали в 30,5% случаев.

«Россияне все чаще путешествуют осенью – расходы на отели, транспорт и развлечения выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом. Этому способствуют праздничные дни и желание активно провести время в низкий сезон», – отметил Алексей Охорзин из ВТБ.