Выдача кредитов в России в 2026 году может вырасти на 32%

По предварительным оценкам экспертов, розничный кредитный рынок в России прошел этап перестройки и возвращается на траекторию роста. В 2026 году выдача кредитов может составить порядка 12,7 трлн рублей, что на 32% превысит планируемый результат 2025 года. Такой прогноз в преддверии 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» озвучил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

«Во втором полугодии 2025 г. мы ждем увеличения общерыночных продаж на 11% ко второму полугодию 2024 г. Результаты следующего года будут зависеть от темпов снижения ключевой ставки, обновленных параметров «семейной» ипотеки, ситуации с утильсбором и планируемых изменений в правилах оценки доходов заемщиков. Однако тренд на восстановление розничного кредитного рынка однозначный», — отметил топ-менеджер банка.