Тюменцам объяснили, зачем детям учетная запись на Госуслугах

Детская учетная запись на портале Госуслуг помогает школьникам организовать обучение и получать необходимые государственные услуги в цифровом формате. Специалисты департамента информатизации Тюменской области объяснили, как ее создать и какие возможности она открывает.

«Чем раньше дети начинают пользоваться государственными цифровыми сервисами, тем быстрее формируется привычка к взаимодействию с ними. Детская учетная запись — это простой и удобный инструмент, который помогает школьнику самому решать учебные и организационные задачи. Это развивает самостоятельность и создает фундамент цифровой грамотности, необходимой каждому в современном обществе», – отметил заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

С помощью подтвержденной учетной записи дети могут самостоятельно заходить в «Электронную школу» для просмотра домашних заданий и учебных материалов, подавать заявки на олимпиады, узнавать результаты ГТО и участвовать в образовательных программах, таких как «Код будущего».

Для создания учетной записи ребенка родителю необходимо:

Быть зарегистрированным на портале Госуслуги с подтвержденной учетной записью.

Добавить данные ребенка в свой профиль в разделе «Мои данные».

Создать для него упрощенную учетную запись.

Подтвердить ее через МФЦ или онлайн-банкинг, поддерживающий такую функцию.

Важно учитывать, что если услуга на портале предоставляется только для совершеннолетних пользователей, оформить ее через детскую учетную запись будет невозможно.

Подробные инструкции по созданию учетной записи для ребенка доступны на официальном портале Госуслуг.