Управленцы со всей страны приехали в Тюмень учиться в «Школе мэров»

В Тюмени состоялся один из этапов федеральной образовательной программы «Школа мэров», направленной на подготовку управленцев нового поколения. Проект реализуется по поручению президента России и объединяет перспективных руководителей муниципалитетов со всей страны. Тюменская область вошла в десятку регионов, где участники смогут изучить лучшие управленческие практики и познакомиться с успешными моделями развития территорий.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что регион готов делиться опытом, который приносит ощутимые результаты.

«Продемонстрируем подходы, которые используем в регионе и добиваемся высоких результатов: как работаем с документами, создаем единую инвестиционную команду. Расскажем о развитии кластеров: нефтегазового, строительно-индустриального, туристического. Уверен, кто-то из участников увидит себя в качестве будущего партнера нашего региона, и мы сможем выстроить новые межмуниципальные и межрегиональные связи», – подчеркнул он.

От Тюменской области в «Школе мэров» приняли участие главы двух муниципалитетов – Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич и Голышмановского округа Александр Ледаков. В регионе активно развивают кадровые управленческие практики: налажено сотрудничество с вузами, внедрена система наставничества, а перспективные выпускники проходят стажировки в органах власти.

Представители других регионов отмечают практическую ценность программы. Глава Брянского района Александр Пронин рассказал, что участие в «Школе мэров» уже помогло выявить резервы эффективности.