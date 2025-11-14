Электрика и декор в топе покупок югорчан в 2025 году

Жители ХМАО стали активнее обновлять интерьер в своих квартирах и домах. С начала 2025 года объем мобильного трафика на сайты строительных магазинов вырос более чем в 8 раз, а продажи на маркетплейсах – на 71%. Как выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов, набирает обороты интерес к товарам для украшения дома к новогодним праздникам.

Югорчане начали активнее обустраивать свой быт во второй половине года. Так, рост продаж строительных материалов и инструментов начался в июле – на этот месяц пришлось 12% всех покупок на маркетплейсах против 8% – в январе. При этом наибольшую активность зафиксировали в сентябре, когда динамика составила 14%.

Самой популярной категорией товаров стала электрика – на нее пришлось 12% от общего числа продаж с начала года. Жители округа, в частности, занимались электромонтажом, установкой звонков и систем безопасности. На втором месте по покупкам оказались отделочные материалы и силовая техника, включая виброплиты, генераторы и бетоносмесители. В топ‑5 также вошли инструменты и оснастка к ним, а реже всего югорчане интересовались обновлением газоснабжения, отопления и вентиляции.

Осенью наметился тренд на «тихий» ремонт. Продажи товаров, не требующих сверления, выросли на 50%. Так, абоненты в регионе стали чаще покупать специальные крепления для картин и другого декора (+118%), а также крючки (+27%), которые нужны для украшения дома новогодними гирляндами и бантами.

При этом югорчане сочетают самостоятельный «тихий» ремонт с привлечением мастеров для более сложных задач, требующих профессиональных навыков. Пик обращений к профильным специалистам пришелся на июль – показатель на 84% раза превысил январские значения.

«Югорчане активно заходят на сайты строительных магазинов не только для того, чтобы глобально обновить свою квартиру, но с целью создать уют и праздничное настроение в преддверии Нового года. Покупки не займут много времени – выбрать все необходимо можно онлайн, а для того, шопинг был действительно комфортным, мы модернизируем нашу сеть и обеспечиваем стабильный сигнал мобильного интернета. Так, в течение этого года мы построили и модернизировали более 130 телеком-объектов в регионе, в том числе в Сургуте и Ханты-Мансийске», – отметил директор МегаФона в ХМАО Дмитрий Мелихов.