Цифровой рубль облегчит парковку: в России тестируют смарт-контракты

На FINOPOLIS 2025 представили проект технологии смарт-контрактов с оплатой цифровыми рублями. Тестирование сейчас проходит на «умных» парковках в Санкт-Петербурге, в перспективе автовладельцы при помощи приложения банка смогут совершать автоматизированные сделки.

Например, при заезде автомобиля на парковку: система автоматически считает номер автомобиля и начнет рассчитывать время использования по актуальному тарифу, который может меняться в зависимости от длительности пребывания, времени суток или загруженности площадки. При выезде автомобиля с парковки контракт будет автоматически исполнен, и с пользователя будет списана необходимая сумма в цифровых рублях.

«Смарт-контракты – уже привычная рутина для бизнеса, но они могут значительно экономить время и избавлять от лишних хлопот каждого из нас, сокращая время на повседневные задачи. А в сочетании с технологией цифрового рубля все становится еще проще и прозрачнее. Пример с парковкой показывает: клиенту больше не нужно искать паркомат и стоять в очереди к нему, устанавливать приложение, сохранять парковочный талон или сканировать чеки на выезде», – отмечает старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.