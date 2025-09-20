Тюменскую область посетили 1,8 млн человек за полгода

Тюменская область продолжает укреплять свои позиции как привлекательное туристическое направление, демонстрируя стабильный рост турпотока. За первую половину 2025 года регион посетили более 1,8 миллиона человек, что позволяет ожидать к концу года сохранения туристического потока на уровне прошлого года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам Александра Моора, в последние годы в регионе наблюдается всесезонный туристический спрос. Путешественники со всей страны приезжают в Тюменскую область, чтобы отдохнуть на горячих минеральных источниках, попробовать блюда сибирской кухни и познакомиться с богатым историческим наследием Тобольска.

– В последние годы мы фиксируем всесезонный туристический спрос: путешественники со всей страны приезжают отдохнуть на горячих минеральных источниках, попробовать блюда сибирской кухни, познакомиться с богатым историческим наследием древней столицы Сибири – Тобольска, – подчеркнул губернатор.

В рамках завершившегося промышленно-энергетического форума TNF-2025, Тюменская область представила гостям не только насыщенную деловую, но и культурную программу, продемонстрировав туристический потенциал региона. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, посетивший Тюменскую область в рамках рабочей поездки, высоко оценил тюменскую улицу Дзержинского и исторические достопримечательности Тобольска.

– Во время рабочей поездки Антон Андреевич Алиханов, министр промышленности и торговли РФ, оценил тюменскую улицу Дзержинского и посетил исторические достопримечательности Тобольска. Как отметил министр, город на Иртыше небольшой, но выглядит замечательно. Уверен, что многочисленные туристы с этим согласятся, – отметил Александр Моор.

Развитие туристической сферы в регионе осуществляется комплексно благодаря реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». В Тюменской области создаются условия для интересного и полезного для здоровья отдыха в любое время года.